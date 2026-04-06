Легенда «Челси» Джо Коул рассказал, как мог перейти в «Спартак»

Легенда «Челси» Джо Коул рассказал, как мог перейти в «Спартак»
Бывший нападающий «Челси» Джо Коул поделился информацией о том, что мог оказаться в московском «Спартаке».

«Я расскажу вам историю, даже не знаю, известна ли она. Отец поведал мне её много лет спустя, потому что то было безумное время. Очевидно, в клубе решили: «Верон пока может играть в основе, а мы в это время возьмём лучших молодых игроков Британии». Глен Джонсон, Дэмьен Дафф, я сам — не было никаких мыслей о том, где мы начнём сезон. И тогда они спросили моего отца: «Не хочет ли он уйти в аренду в московский «Спартак»?» Мой отец ответил: «В «Спартак» в аренду он не поедёт». Мой старик заявил: «Он будет играть в вашем основном составе, не сомневайтесь». Они поговорили с моим агентом и спросили: может, сказать ему об этом? Но поскольку контракт уже был подписан, они решили мне не говорить. В итоге в том году я сыграл 50 матчей», — сказал Коул в интервью во время подкаста Адебайо Акинфенвы Beast Mode On в YouTube.

Коул выступал за «Челси» в период с 2003 по 2010 год. За этот период англичанин провёл 282 матча, в которых забил 39 голов и отдал 47 результативных передач.

