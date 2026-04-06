Экс-футболист «Барселоны» Надаль — о неудачах «Реала»: вина лежит на двух игроках

Бывший футболист «Барселоны» Мигель Анхель Надаль, который является дядей известного теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о неудачах «Реала» в нынешнем сезоне. В своём последнем матче «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

«Отличная победа «Мальорки» над «Реалом», который показал очень мало амбиций и динамики. Это трудно понять, но для «Мальорки» этот результат означает три крайне важных очка в борьбе за выживание в Ла Лиге».

В футболе, как и в спорте в целом, нужно бороться до конца. Но с учётом победы «Барселоны» и поражения «Реала», думаю, мадридцы уже попрощались с чемпионством. Если сравнивать текущий уровень команды с тем, что показывает «Барселона», повернуть ситуацию в свою пользу будет крайне сложно. Кто виноват? Тренер всегда берёт ответственность на себя, но у меня есть неприятное ощущение, что основная вина лежит на двух игроках, и больше всего меня удивляет отсутствие динамики в игре «Реала», — приводит слова Мигеля Надаля AS.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 69 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на семь очков.