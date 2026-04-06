Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-футболист «Барселоны» Надаль — о неудачах «Реала»: вина лежит на двух игроках

Экс-футболист «Барселоны» Надаль — о неудачах «Реала»: вина лежит на двух игроках
Бывший футболист «Барселоны» Мигель Анхель Надаль, который является дядей известного теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о неудачах «Реала» в нынешнем сезоне. В своём последнем матче «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

«Отличная победа «Мальорки» над «Реалом», который показал очень мало амбиций и динамики. Это трудно понять, но для «Мальорки» этот результат означает три крайне важных очка в борьбе за выживание в Ла Лиге».

В футболе, как и в спорте в целом, нужно бороться до конца. Но с учётом победы «Барселоны» и поражения «Реала», думаю, мадридцы уже попрощались с чемпионством. Если сравнивать текущий уровень команды с тем, что показывает «Барселона», повернуть ситуацию в свою пользу будет крайне сложно. Кто виноват? Тренер всегда берёт ответственность на себя, но у меня есть неприятное ощущение, что основная вина лежит на двух игроках, и больше всего меня удивляет отсутствие динамики в игре «Реала», — приводит слова Мигеля Надаля AS.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 69 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на семь очков.

