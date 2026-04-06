Карседо выделил двух игроков, благодаря которым «Спартак» стал увереннее играть в атаке

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил игру Руслана Литвинова и Наиля Умярова после победы в матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1).

— Рад, что в итоге мы создали столько моментов. В первом тайме сыграли не так, как хотели. Зато во втором были лучше соперника, имели 5 или 6 хороших шансов. Важно, что мы набрали форму и подходим к матчу с «Зенитом» с позитивным настроем.

— При этом «Спартак» стал меньше пропускать.

— Хотел бы отметить Литвинова и Умярова, которые здорово действуют вместе при такой схеме. Считаю, их игра добавила нам баланса и позволила стать увереннее в атакующей фазе, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 41 очко. В следующем туре команда встретится с «Ростовом».