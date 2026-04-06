Бывший румынский футболист ответил, из-за чего состояние Луческу стало критическим

Бывший футболист сборной Румынии Ионел Дэнчулеску высказался о состоянии здоровья Мирчи Луческу перед матчами плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

По словам Дэнчулеску, в Федерации футбола Румынии были осведомлены о том, что здоровье специалиста оставляет желать лучшего.

«Я не до конца контролирую эту ситуацию, но, на мой взгляд, в федерации прекрасно понимали, что состояние господина Луческу было далёким от оптимального. Было очевидно, что ситуация непростая, и в таких условиях необходимо выстраивать соответствующие планы.

Считаю, что господин Мирча Луческу не должен был участвовать в противостоянии с Турцией и Словакией. Это очевидно. Поражение от Турции лишь усугубило ситуацию и ускорило ухудшение его самочувствия. Именно поэтому сейчас он находится в таком состоянии», — приводит слова Дэнчулеску Digi Sport.

Вчера сообщалось о том, что Луческу ввели в искусственную кому.

