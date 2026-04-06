Йозуа Киммих рассказал, сыграет ли Гарри Кейн в матче «Баварии» с «Реалом»

Полузащитник Бавария Йозуа Киммих прокомментировал возможное участие нападающего команды Гарри Кейна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Думаю, он появился бы на поле даже в инвалидной коляске. Даже если у него остаются болезненные ощущения, он всё равно найдёт в себе силы сыграть», — заявил немец на пресс конференции.

Отметим, что 32-летний нападающий пропустил встречу Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:2) из-за мышечного повреждения.

Первая игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

