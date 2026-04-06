TEAMtalk назвал возможного сменщика Нойера в «Баварии», если немец завершит карьеру

«Бавария» рассматривает голкипера «Брайтона» Барта Вербрюггена в качестве возможной замены 40-летнему Мануэлю Нойеру, если опытный вратарь решит завершить карьеру.

По информации TEAMtalk, мюнхенский клуб уже держит кандидатуру 21-летнего нидерландца в шорт-листе на перспективу.

При этом представители Вербрюггена активно изучают и другие варианты продолжения карьеры на предстоящее лето, независимо от окончательного решения «Баварии».

Интерес к вратарю также проявляют «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Отмечается, что «шпоры» следили за Вербрюггеном ещё до прихода Роберто Де Дзерби, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Брайтоне».

