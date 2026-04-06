Легенда «Барселоны» Роналдиньо высказал своё мнение о Ламине Ямале

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо прокомментировал выступления вингера команды Ламина Ямаля и оценил его роль в составе.

«Он один из лучших в мире. Несмотря на юный возраст, уже демонстрирует невероятные качества. Так что футболка с 10-м номером в надёжных руках. «Барселона» остаётся одной из сильнейших команд Европы, и всегда ожидается, что она сможет показать что-то особенное», — отметил бразилец в интервью Ole.

В текущем сезоне 18-летний Ямаль набрал 21+15 очков системе «гол+пас» в 41 матче за клуб.

Напомним, в ближайшем матче «Барселона» на своём поле примет мадридский «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт 8 апреля.

