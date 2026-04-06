Флик прокомментировал нашумевшее эмоциональное поведение Ямаля в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нашумевшей ситуации с заменой 18-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля в матче 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (2:1).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

«Ламин Ямаль был немного зол, потому что он пытался сделать всё возможное, но так и не смог забить. Это была эмоциональная игра, это нормально. После игры он был в раздевалке, и с ним всё в порядке», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, Ямаль не праздновал победный гол форварда каталонцев Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте, и просто прохаживался по полю. После финального свистка 18-летний испанец прошёл мимо главного тренера Флика. Немец попытался его остановить, но вингер увернулся от действия тренера.

Материалы по теме
Флик прокомментировал отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги
Фото
Ямаль не праздновал победный гол Левандовского в матче с «Атлетико» и прошёл мимо Флика
