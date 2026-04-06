Флик прокомментировал нашумевшее эмоциональное поведение Ямаля в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нашумевшей ситуации с заменой 18-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля в матче 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (2:1).

«Ламин Ямаль был немного зол, потому что он пытался сделать всё возможное, но так и не смог забить. Это была эмоциональная игра, это нормально. После игры он был в раздевалке, и с ним всё в порядке», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, Ямаль не праздновал победный гол форварда каталонцев Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте, и просто прохаживался по полю. После финального свистка 18-летний испанец прошёл мимо главного тренера Флика. Немец попытался его остановить, но вингер увернулся от действия тренера.