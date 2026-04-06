Юрген Клопп заявил, что скучает по атмосфере «Энфилда»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о времени, проведённом в клубе, и атмосфере «Энфилда».

«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне срочно нужна атмосфера «Энфилда», но я скучаю по ней. Мне это действительно нравилось. Я много работаю и хочу работать. Сейчас всё иначе: могу поработать три дня, а потом, возможно, четыре дня ничего не делать. Это лучшее, что у меня когда-либо было.

Я не рождён для того, чтобы бездействовать. Но мне нужно было найти способ извлечь из жизни нечто большее», — рассказал Клопп в интервью TV2.

В настоящий момент немецкий специалист возглавляет футбольное направление в структуре «Ред Булл».