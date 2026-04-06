Бояринцев высказался о шансах «Спартака» в выездном матче Кубка России с «Зенитом»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 8 апреля.

«Спартак» ещё только набирает свои максимальные мощности. Пусть даже в последнем туре РПЛ он выглядел где‑то даже и мощнее конкурентов. На выезде против «Зенита» спартаковцам однозначно будет сложно. Возможно, они смогут внести корректировки, исходя из последних игр против питерцев. Но шансы у «Спартака» есть, команда выглядит неплохо», — сказал Бояринцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Спартак» был сильнее «Локомотива» в дерби со счётом 2:1. «Зенит» с аналогичным счётом одолел «Крылья Советов».