Опубликованы переговоры VAR по отмене красной карточки в матче «Атлетико» с «Барсой» — MD

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала аудиозаписи переговоров главного арбитра Матео Бускетса Феррера с VAR-центром по поводу отмены удаления защитника «Барселоны» Херарда Мартина в матче 30-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» (2:1), сообщает Mundo Deportivo.

«Матео, рекомендую тебе просмотр, чтобы оценить возможную отмену показанной красной карточки, пожалуйста. По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом», — сказали в комнате VAR. На это главный арбитр после просмотра эпизода ответил: «Хорошо, игрок «Барселоны» обрабатывает мяч, играет в него, а затем наступает – естественное продолжение игрового эпизода. Я отменю красную карточку и покажу ему жёлтую, хорошо?» VAR ответил: «Именно так, согласны».

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев, пытаясь перехватить мяч, попал шипами по ноге полузащитнику «Атлетико» Тьяго Альмаде. Судья после просмотра VAR определил, что игрок перед этим сыграл в мяч, и отменил показанную ранее красную карточку.