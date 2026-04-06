Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арне Слот раскрыл, чего не хватает «Ливерпулю» в этом сезоне

Арне Слот раскрыл, чего не хватает «Ливерпулю» в этом сезоне
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, чего, по его мнению, не хватает «красным» в этом сезоне. Ранее мерсисайдцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» (0:4) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Очень обидно вылетать [из Кубка Англии], не только из-за обстоятельств, но и из-за результата и счёта. Ещё одно большое разочарование для нас. Чего нам не хватало большую часть сезона, так это реализации наших моментов в голы. Думаю, игра была равной до того момента, как они реализовали пенальти, а в прошлый раз, когда мы играли здесь, мы пропустили гол перед самым перерывом, и сегодня тоже. Неприятно уходить на перерыв при счёте 0:2, это не способствует хорошему настроению. Это было очень тяжело пережить. Единственный плюс в том, что мы не пропустили больше», — приводит слова Слота BBC.

