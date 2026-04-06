Видеообзор матча 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Видеообзор матча 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»
Накануне состоялся матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK.

Первый мяч в матче забил защитник гостей Сесар Монтес на 23-й минуте. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти на 66-й минуте. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов был удалён на 72-й минуте за вторую жёлтую карточку. Вингер хозяев Пабло Солари забил на 83-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».

