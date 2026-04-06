Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» назвали причину большого количества травм игроков команды в нынешнем сезоне — AS

Комментарии

В мадридском «Реале» считают, что большое количество травм футболистов команды в нынешнем сезоне связано с недостаточно качественным планированием подготовительной работы в период руководства бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, сообщает AS.

В нынешнем сезоне травмы получали многие лидеры «Реала», в том числе Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа и Трент Александер-Арнольд, а в составе начали появляться игроки из молодёжной команды, такие как Дэвид Хименес Корредор и Тьяго Питарч.

После 30 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на семь очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» (10 апреля).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android