«Манчестер Сити» впервые с 1973 года обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии
«Манчестер Сити» впервые с 1973 года обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. В 1988, 2001, 2003, 2022 годах «горожане» проигрывали «красным» в этом турнире.
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39' 2:0 Холанд – 45+2' 3:0 Семеньо – 50' 4:0 Холанд – 57'
В субботу, 4 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.
В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон». Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).
