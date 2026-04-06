Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» впервые с 1973 года обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии

Комментарии

«Манчестер Сити» впервые с 1973 года обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. В 1988, 2001, 2003, 2022 годах «горожане» проигрывали «красным» в этом турнире.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

В субботу, 4 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон». Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Материалы по теме
Арне Слот раскрыл, чего не хватает «Ливерпулю» в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android