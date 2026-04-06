«Манчестер Сити» впервые с 1973 года обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. В 1988, 2001, 2003, 2022 годах «горожане» проигрывали «красным» в этом турнире.

В субботу, 4 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон». Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).