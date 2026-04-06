Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к вратарю

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к голкиперу. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«До меня такой информации не доходило, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Может, Даниил есть в списках «Спартака», но мне об этом неизвестно», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Худяков провёл три матча за австрийский клуб во всех турнирах. Он выпал из основной обоймы «Штурма» и стал получать мало игрового времени.