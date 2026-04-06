Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после игры «Динамо» Мх — «Балтика»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

Тренер произнёс эмоциональную речь, в которой выразил неудовлетворение результатом и заданным вопросом относительно возможного просмотра VAR в моменте с первым голом «Балтики».

«Какой VAR, *****? Футболист, если, *****, пас даёт сопернику – какой VAR-то, ***? Мы в Самаре отдаём, *****, минус гол, ***. Тут минус гол, *****. Мы… Нас хоть… ЦСКА – да, переиграл, ***. Тут мы сами, *****, себе привозим один гол, *****, второй, *****. Второй мяч, *****… Другой вопрос задайте! Команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? А забил кто?! Кто меньше всех забил, ***», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей в чемпионате России «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.