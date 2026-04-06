«Надо спросить». Умяров — о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова нападающего «Зенита» Александра Соболева, который заявил, что в московском клубе есть паразиты. Форвард отметил, что эти люди делают «Спартаку» плохо.

— Встречал ли ты в своей жизни паразитов?

— Не знаю (улыбается).

— Знаешь, о ком говорит Соболев?

— Надо спросить.

— Спросишь у него?

— Так вы спросите. Почему я должен?

— Он не общается с московскими журналистами.

— Так журналистов из Питера попросите, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Александр Соболев выступал за «Спартак». К «Зениту» российский нападающий присоединился летом 2024 года.