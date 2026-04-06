«Молодец!» Мостовой оценил игру 16-летнего игрока «Спартака» Полеха с «Локомотивом»
Поделиться
Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой оценил игру молодого вингера «Спартака» Павла Полеха в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). 16-летний атакующий полузащитник провёл на поле чуть больше 11 минут.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Мы много видим молодых ребят, но давайте не будем много говорить об этом. Павел Полех вышел с «Локомотивом» — молодец! Дальше что будет? Посмотрим. В каждой команде есть молодые ребята, которые выходят на поле. Батраков год назад вышел и стал одним из лучших игроков. Давайте к этому спокойнее относиться. Вышел? Молодец», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
12:02
-
11:51
-
11:46
-
11:46
-
11:36
-
11:23
-
11:19
-
11:18
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:26
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58