«Молодец!» Мостовой оценил игру 16-летнего игрока «Спартака» Полеха с «Локомотивом»

«Молодец!» Мостовой оценил игру 16-летнего игрока «Спартака» Полеха с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой оценил игру молодого вингера «Спартака» Павла Полеха в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). 16-летний атакующий полузащитник провёл на поле чуть больше 11 минут.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Мы много видим молодых ребят, но давайте не будем много говорить об этом. Павел Полех вышел с «Локомотивом» — молодец! Дальше что будет? Посмотрим. В каждой команде есть молодые ребята, которые выходят на поле. Батраков год назад вышел и стал одним из лучших игроков. Давайте к этому спокойнее относиться. Вышел? Молодец», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

