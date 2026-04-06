«Молодец!» Мостовой оценил игру 16-летнего игрока «Спартака» Полеха с «Локомотивом»

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой оценил игру молодого вингера «Спартака» Павла Полеха в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). 16-летний атакующий полузащитник провёл на поле чуть больше 11 минут.

«Мы много видим молодых ребят, но давайте не будем много говорить об этом. Павел Полех вышел с «Локомотивом» — молодец! Дальше что будет? Посмотрим. В каждой команде есть молодые ребята, которые выходят на поле. Батраков год назад вышел и стал одним из лучших игроков. Давайте к этому спокойнее относиться. Вышел? Молодец», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.