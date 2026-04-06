Игрок «Спартака» Барко: в первом тайме с «Локомотивом» мы были неуверенными

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Локомотивом» (2:1).
«В первом тайме с «Локомотивом» мы были неуверенными. С нашей стороны была немного нерешительная игра. Но во втором получилось всё исправить и выиграть», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».
- 6 апреля 2026
-
12:02
-
11:51
-
11:46
-
11:46
-
11:36
-
11:23
-
11:19
-
11:18
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:26
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58