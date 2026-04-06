Игрок «Спартака» Барко: в первом тайме с «Локомотивом» мы были неуверенными

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Локомотивом» (2:1).

«В первом тайме с «Локомотивом» мы были неуверенными. С нашей стороны была немного нерешительная игра. Но во втором получилось всё исправить и выиграть», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».