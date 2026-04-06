Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чувство стыда». Гендиректор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»

Комментарии

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль раскритиковал отмену красной карточки защитнику «Барселоны» Херарду Мартину в матче 30-го тура испанской Ла Лиги между командами (1:2).

«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда.

У судей есть такое же право ошибаться во время матча, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр VAR влияет на главного судью, после того как он оценил момент. VAR должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи.

Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла», – приводит слова Хиля Marca.

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев, пытаясь перехватить мяч, попал шипами по ноге полузащитнику «Атлетико» Тьяго Альмаде. Судья Матео Бускетс Феррер после просмотра VAR определил, что игрок перед этим сыграл в мяч, и отменил показанную ранее красную карточку. Позже были опубликованы переговоры судьи и VAR по поводу принятого решения.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android