«Не побеждали в Питере с 2012 года». Титов высказался о грядущей игре «Зенит» — «Спартак»

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
– «Спартаку» в чемпионате предстоит выезд в Ростов. Если побеждают, при определённых раскладах могут даже сразу на третью строчку запрыгнуть в таблице. На ваш взгляд, «Спартаку» стоит цепляться за бронзу или лучше сосредоточиться на Кубке?
– Первое-второе место – есть объективные причины, пока мы, увы, не можем [претендовать], отрыв уже очень большой. Кубок – однозначно. Сейчас выезд в Питер. А «Зенит» – фаворит и в Кубке, и в чемпионате.

Я желаю, чтобы «Спартак» обыграл «Зенит». Потому что не побеждали в Питере с 2012 года, когда Кариока забил. Очень хочется, чтобы эту тему закрыли. Как с ЦСКА когда-то – не побеждали семь лет, а потом забивает Никита Баженов – и всё, – приводит слова Титова Metaratings.

