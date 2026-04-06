«Ливерпуль» провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось будущее Слота — Sky

«Ливерпуль» провел экстренное совещание после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (0:4), на котором обсуждалось будущее главного тренера команды Арне Слота, сообщает Sky Sports.

«Ливерпулю» необходимо пройти квалификацию в Лигу чемпионов, иначе Арне Слот потеряет работу. В субботу, 4 апреля, «Ливерпуль» потерпел 15-е поражение в сезоне. Это самое крупное поражение команды с 2015 года, и оно оказало серьёзное давление на Слота.

Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году и выиграл с командой английскую Премьер-лигу сезона-2024/2025.

На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Помимо этого, «красные» выступят в 1/4 финала Лиги чемпионов.