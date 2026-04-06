Юрий Сёмин объяснил прогресс Александра Соболева в «Зените»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин объяснил прогресс нападающего Александра Соболева в «Зените» в весенней части сезона.

«Наверное, Соболев понял. Также у него большое старание в матчах, где он забивает. Соболев понял, что только голы ему дадут большее количество матчей, потому что в других компонентах он уступает конкуренцию», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 30 играх команды во всех турнирах. На счету форварда 10 забитых мячей и три результативные передачи.

«Зенит» после 23 туров чемпионата располагается на второй строчке турнирной таблицы с 51 очком.