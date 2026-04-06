Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльдор Шомуродов: в России мне не хватало уверенности

Комментарии

Нападающий турецкого «Истанбул Башакшехира» Эльдор Шомуродов рассказал, что не чувствовал себя уверенно, выступая в России. Форвард играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год, после чего присоединился к итальянскому «Дженоа».

«В России мне не хватало уверенности, я не очень уверен был в себе. И я это понимаю. При Карпине, когда уже был последний год, был чуть увереннее, но всё равно. Сейчас уже многое видел, со многими звёздами работал», – сказал Шомуродов на YouTube-канале FONBET.

Шомуродову 30 лет, за «Истанбул Башакшехир» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android