Сперцян ответил на вопрос о переходе в один из ведущих европейских чемпионатов

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в один из ведущих европейских чемпионатов.

«Что касается «перерос ли уровень российского чемпионата»… я думаю, не мне судить. Я должен остаться профессионалом. Нет предела совершенству, поэтому думаю, что нет. Я должен ещё во многих аспектах прибавить, много над чем нужно работать. А по поводу моральной готовности к переходу… почему нет? Да, возможно, там всё по-другому. Ты попадаешь в другое окружение, другую страну. В каких-то моментах будет тяжело, но в плане футбола, конечно, ничего не боюсь», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.

