Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал европейские клубы, в которые мог перейти.

«В зимнее трансферное окно вариантов не было. Были только разговоры, до конкретики дело не доходило. А что касается реальных [предложений]… это «Аякс», «Ланс», «Саутгемптон». Оттуда были предложения. Но один шаг не оставался, там должно было всё сложиться. Вот, наверное, самый такой реальный из всех – «Аякс», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.