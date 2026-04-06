Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» оценил работу Хуана Карседо в клубе

Гендиректор «Спартака» оценил работу Хуана Карседо в клубе
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых. Испанец возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года. Под руководством Карседо «Спартак» выиграл четыре из пяти матчей Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я уже говорил, что мне очень нравится, как работает Хуан Карседо. Будем надеяться, что дальше будет такое же поступательное движение», — приводит слова Некрасова информационное агентство ТАСС.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 23 тура.

Материалы по теме
Карседо выделил двух игроков, благодаря которым «Спартак» стал увереннее играть в атаке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android