Гендиректор «Спартака» оценил работу Хуана Карседо в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых. Испанец возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года. Под руководством Карседо «Спартак» выиграл четыре из пяти матчей Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я уже говорил, что мне очень нравится, как работает Хуан Карседо. Будем надеяться, что дальше будет такое же поступательное движение», — приводит слова Некрасова информационное агентство ТАСС.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 23 тура.