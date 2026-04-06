Состояние Мирчи Луческу остаётся стабильно тяжёлым — Gazeta Sporturilor

Состояние бывшего главного тренера сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу остаётся стабильно тяжёлым, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

За ночь состояние специалиста не изменилось. Он по-прежнему находится в реанимации. Также отмечается, что в ночь на понедельник Луческу посетила семья — жена, внук и сын Рэзван Луческу, возглавляющий греческий ПАОК.

Луческу был госпитализирован после того, как потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. Под его руководством национальная команда уступила Турции (0:1) в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира 2026 года и не смогла квалифицироваться на турнир. Позже специалиста ввели в состояние искусственной комы.