«Недоволен игрой в обороне». Тюкавин — о матче «Динамо» с «Оренбургом» в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Прошедшая на минувших выходных встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

— Игра давалась, но в итоге лишь ничья. Почему?
— Недоволен результатом. Что касается игры, то в большей степени недоволен игрой в обороне — не только я, но и вся команда, весь тренерский штаб. Для нас ничья как поражение.

— Видел, что уже после игры и после командного ужина Ролан Гусев с вами один на один говорил. О чём?
— О предстоящей игре с «Краснодаром» в Кубке. Очень многое зависит от того, как сыграем первый матч — дома. В апреле это точно наиболее важная для нас игра. Надеюсь, будет полный стадион. Мы обязаны реабилитироваться за то, как сыграли с «Зенитом» и «Оренбургом», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

