«Недоволен игрой в обороне». Тюкавин — о матче «Динамо» с «Оренбургом» в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Прошедшая на минувших выходных встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

— Игра давалась, но в итоге лишь ничья. Почему?

— Недоволен результатом. Что касается игры, то в большей степени недоволен игрой в обороне — не только я, но и вся команда, весь тренерский штаб. Для нас ничья как поражение.

— Видел, что уже после игры и после командного ужина Ролан Гусев с вами один на один говорил. О чём?

— О предстоящей игре с «Краснодаром» в Кубке. Очень многое зависит от того, как сыграем первый матч — дома. В апреле это точно наиболее важная для нас игра. Надеюсь, будет полный стадион. Мы обязаны реабилитироваться за то, как сыграли с «Зенитом» и «Оренбургом», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».