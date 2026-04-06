Фанаты «Севильи» угрожали игрокам после матча с «Овьедо», вмешалась полиция — El Desmarque

Фанаты «Севильи» угрожали и оскорбляли игроков своей команды после матча 30-го тура испанской Ла Лиги с «Овьедо» (0:1), сообщает El Desmarque.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Овьедо
Окончен
1 : 0
Севилья
1:0 Виньяс – 32'    
Удаления: нет / Куасси – 38'

Группа болельщиков поджидала игроков в городском аэропорту, крича: «Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь!» Также осуществлялись выпады в адрес президента клуба Хосе Марии Дель Нидо Карраско: «Хосе, умри. Покажись, трус!» Болельщики с закрытыми лицами требовали объяснений от игроков. Угрозы и оскорбления вынудили руководство клуба обратиться в полицию, которая вывела игроков из зала.

После 30 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 31 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе 24 очка.

В следующем туре Ла Лиги «Севилья» в домашнем матче встретится с мадридским «Атлетико» (11 апреля), а «Овьедо» на день позже на выезде сыграет с «Сельтой».

