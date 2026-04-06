Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. На этой стадии «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА, а «Зенит» примет на своём поле «Спартак».

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.