В «Ахмате» отреагировали на слова Мусаева о сдутых мячах в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о сдутых мячах в матче 23-го тура Мир РПЛ между командами. Ранее возглавляющий «быков» специалист сказал, что «Ахмат» специально сдул мячи и не подстриг газон перед игрой. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 1:0.

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог её озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.