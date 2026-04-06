В «Ахмате» отреагировали на слова Мусаева о сдутых мячах в матче с «Краснодаром»

В «Ахмате» отреагировали на слова Мусаева о сдутых мячах в матче с «Краснодаром»
Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о сдутых мячах в матче 23-го тура Мир РПЛ между командами. Ранее возглавляющий «быков» специалист сказал, что «Ахмат» специально сдул мячи и не подстриг газон перед игрой. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог её озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

