Стала известна бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии кубкового соревнования встретятся московское «Динамо» и «Краснодар».

8 апреля (среда)

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

Ответная игра «Динамо» и «Краснодара» состоится 5 мая.

Напомним, победитель финала Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка России. Там он встретится с победителем Пути регионов.