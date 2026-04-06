Стала известна бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

Стала известна бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии кубкового соревнования встретятся московское «Динамо» и «Краснодар».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

8 апреля (среда)

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

Ответная игра «Динамо» и «Краснодара» состоится 5 мая.

Напомним, победитель финала Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка России. Там он встретится с победителем Пути регионов.

