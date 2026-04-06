«Я, честно, не понимаю». Сперцян — о несостоявшемся переходе в «Аякс»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся переходе в амстердамский «Аякс».

«Я, честно, не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Там же официальное выступление было на телевидении и представители «Аякса» сказали, что не надо покупать игрока из России и так далее», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.