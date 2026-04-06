Юрий Сёмин: «Краснодар» — настоящий лидер, не отступает от своей идеи

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионскую игру показывает команда, которая наберёт больше всех очков. На сегодняшний день «Краснодар» и «Зенит» её показывают. Они с большим трудом, но выигрывают свои матчи. На мой взгляд, «Краснодар» от своей идеи не отступает — они хороши в обороне и Кордоба выручает. Также хороши физически. Настоящий лидер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.