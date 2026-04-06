Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шомуродов ответил, кто бы одержал победу в матче между сборными России и Узбекистана

Комментарии

Нападающий турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов ответил на вопрос, кто бы одержал победу в матче между сборными России и Узбекистана. С конца февраля 2022 года российская национальная команда проводит только товарищеские матчи. Сборная Узбекистана примет участие в чемпионате мира — 2026.

— Если бы сейчас сборная России встретилась со сборной Узбекистана, как думаешь, за кем бы победа осталась?
— Я верю, что мы можем выиграть. Верю в это. Если у нас оптимальный состав будет, можем, – сказал Шомуродов на YouTube-канале FONBET.

В России Шомуродов выступал за «Ростов», откуда перешёл в итальянский «Дженоа».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android