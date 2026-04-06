«Есть должок». В «Динамо» высказались о предстоящем матче с «Краснодаром» в Кубке России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится 8 апреля.

«У нас с менеджментом и руководством «Краснодара» очень хорошие профессиональные отношения. Мы приветствуем становление и развитие таких клубов — это большой вклад в развитие футбола. Но в последние годы «Краснодар» становится принципиальным соперником для «Динамо». Они лишили нас чемпионства в том самом матче. Потом мы были на праздновании их чемпионства. Поэтому точно будем биться. Есть должок», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.