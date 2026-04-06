В Испании назвали причину негативного поведения Ямаля в концовке матча с «Атлетико» — MD

Причиной негативного поведения нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в концовке матча 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые победили «Атлетико» (2:1), могло стать недовольство полученными установками на игру, сообщает Mundo Deportivo.

Форвард был подавлен информацией и инструкциями, которые он получал от Хосе Рамона де ла Фуэнте, тренера вратарей, который также отвечает за стандартные положения и стратегию. Именно вместе с де ла Фуэнте звезда «Барселоны» покинул поле, явно выражая своё недовольство жестами.

Ламин Ямаль не праздновал победный гол форварда каталонцев Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте, и просто прохаживался по полю. После финального свистка Ламин Ямаль прошёл мимо главного тренера Ханс-Дитера Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся от действия тренера.