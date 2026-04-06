Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Математически возможность есть». Лусиано Гонду — о шансах ЦСКА стать чемпионом РПЛ

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что армейцы до последнего будут бороться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. После 23 туров РПЛ ЦСКА, набрав 45 очков, располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (52).

— Две победы в двух последних матчах. За счёт чего команде удалось переломить кризис?
— За счёт тренировок, за счёт большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряжённо и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.

— Исходя из неудачного марта, будете довольны, если команда попадет в топ‑3?
— Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен всё время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше, — приводит слова Гонду «Матч ТВ».

