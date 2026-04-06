Игрок «Спартака» Денисов поздравил Тео Бонгонда с выходом на ЧМ вместе со сборной ДР Конго

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поздравил Тео Бонгонда с выходом на чемпионат мира — 2026 вместе со сборной ДР Конго. В финальном межконтинентальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2026 ДР Конго победила сборную Ямайки (1:0).

«Поздравляю Тео с выходом на чемпионат мира вместе со своей сборной! Естественно, это интересный турнир, хочется посмотреть», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).