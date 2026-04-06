Эдуард Сперцян: я не поеду в условный «Эльче». Ради чего уезжать?

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своих приоритетах при возможном переходе в европейский чемпионат.

«Я понимаю, что мне летом 26 лет… конечно, я не поеду в условный «Эльче» из «Краснодара», из моего родного клуба, где я вырос и где мы играем за высокие места. «Краснодар» считается топ-клубом. Должна быть прямо какая-то неуверенность в себе или ещё что-то. Ну, это лично моё мнение. Ради чего уезжать? Лишь бы попробовать? Сейчас не время, я считаю. Если это реально будет топ-клуб, то да», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.