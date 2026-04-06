Шомуродов описал тренерский стиль Нури Шахина, упомянув Валерия Карпина

Шомуродов описал тренерский стиль Нури Шахина, упомянув Валерия Карпина
Нападающий «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов высказался о главном тренере турецкой команды Нури Шахине, упомянув Валерия Карпина, под руководством которого он выступал за «Ростов».

«У Шахина интеллект футбола. Это прям заметно, он очень хорошо понимает футбол. И хорошо знает, что делать и команде, и игрокам. Он думает как футболист. Есть тренеры, которые просто говорят, и футболист должен выполнять, а он прям… Это как у Карпина. У него то же самое — если ты плохо тренируешься, он приходит и спрашивает. Говорит: «Что случилось? Проблемы дома? Скажи. Если нет, тогда давай получше тренироваться. Потому что так не получится, я всё вижу». Шахин общается с игроками как Карпин? Да», – сказал Шомуродов на YouTube-канале FONBET.

