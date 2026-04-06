«Кто переходит грань, становится агрессором». Ла Лига — об инциденте с фанатами «Севильи»

Ла Лига сделала заявление по поводу инцидента, произошедшего после матча 30-го тура испанского чемпионата, в котором «Овьедо» победил «Севилью» (1:0). Фанаты «Севильи» угрожали и оскорбляли игроков своей команды после игры.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Виньяс – 32'    
Удаления: нет / Куасси – 38'

«Ла Лига осуждает угрозы, оскорбления и запугивания в адрес игроков, тренеров, менеджеров и сотрудников профессиональных клубов.

В связи с событиями, произошедшими вчера с «Севильей», Ла Лига подаст жалобу по поводу серьёзных инцидентов и будет сотрудничать с властями для установления виновных.

Любой, кто переходит грань от критики к угрозам, запугиванию или преследованию, перестаёт быть болельщиком и становится агрессором. Ла Лига принимает и будет продолжать принимать меры против агрессивных лиц», — приводит текст заявления Ла Лиги El Chiringuito.

