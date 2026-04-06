Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юмтити ответил на резонансные слова Мбаппе про центральных защитников

Юмтити ответил на резонансные слова Мбаппе про центральных защитников
Комментарии

Известный французский экс-футболист Самуэль Юмтити отреагировал на резонансные слова форварда «Реала» Килиана Мбаппе про центральных защитников. Ранее нападающий заявил, что амплуа центрального защитника самое лёгкое в футболе. В качестве аргумента Килиан подчеркнул, что оборонцы могут играть до 40 лет.

«Это часто говорят нападающие. Но на самом деле в защите всё совсем по-другому. Совершишь ошибку — и сразу же за неё заплатишь, так что это не самая лёгкая позиция.

Что касается длительности карьеры — Мбаппе прав. Но я обнаружил, что, когда ты заканчиваешь матч в качестве защитника, у тебя болит голова, потому что тебе нужно быть гораздо более сосредоточенным, чем нападающему, который может совершить десять ошибок за матч, и это не будет иметь значения для команды.

Поверьте, сам в центре обороны, это очень сложно. Когда схема в три защитника, у тебя, конечно, больше уверенности, но ты всё равно остаёшься защитником. Если проигрываешь единоборство, знаешь, что нападающий может сразу пройти к воротам и всё кончено. Килиан это знает. Я даже не знаю, почему он сказал так про центральных защитников. Думаю, я поговорю с ним об этом (смеётся)», — цитирует Юмтити RMС Sport.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android