Юмтити ответил на резонансные слова Мбаппе про центральных защитников

Известный французский экс-футболист Самуэль Юмтити отреагировал на резонансные слова форварда «Реала» Килиана Мбаппе про центральных защитников. Ранее нападающий заявил, что амплуа центрального защитника самое лёгкое в футболе. В качестве аргумента Килиан подчеркнул, что оборонцы могут играть до 40 лет.

«Это часто говорят нападающие. Но на самом деле в защите всё совсем по-другому. Совершишь ошибку — и сразу же за неё заплатишь, так что это не самая лёгкая позиция.

Что касается длительности карьеры — Мбаппе прав. Но я обнаружил, что, когда ты заканчиваешь матч в качестве защитника, у тебя болит голова, потому что тебе нужно быть гораздо более сосредоточенным, чем нападающему, который может совершить десять ошибок за матч, и это не будет иметь значения для команды.

Поверьте, сам в центре обороны, это очень сложно. Когда схема в три защитника, у тебя, конечно, больше уверенности, но ты всё равно остаёшься защитником. Если проигрываешь единоборство, знаешь, что нападающий может сразу пройти к воротам и всё кончено. Килиан это знает. Я даже не знаю, почему он сказал так про центральных защитников. Думаю, я поговорю с ним об этом (смеётся)», — цитирует Юмтити RMС Sport.