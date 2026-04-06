Тюкавин о статусе лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке: рад, что смог перегнать легенду

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу своего нового статуса лучшего бомбардира клуба в ХХI веке. На счету форварда 57 голов, ранее рекордсменом был Кевин Кураньи.

«Признаюсь: не ожидал, что старт получится таким ярким. Зимой неплохо поработал над физикой, понимал, что продолжу набирать через игры. Сейчас как раз такой график: матчи в чемпионате, потом Кубок на неделе и снова чемпионат. Меньше тренировок, больше восстановления, постоянно играешь – вообще красота! Очень переживал, что не забивал в контрольных матчах. Это первый сбор за всё время в основе, когда не забил ни гола. Обычно уезжал оттуда лучшим бомбардиром. Много копался в себе. Саныч (Ролан Гусев. – Прим. «Чемпионата»), наоборот, верил и успокаивал: «Оставь патроны на чемпионат, выстрелишь точно!» Сам думал: «Да куда, что изменится?» А в итоге полетело: забил в первой же игре с «Крыльями», «Спартаку», «Ростову», оформил дубль в игре с «Оренбургом». Получилось, что обошёл Кевина Кураньи по количеству голов за «Динамо». Я знал, что ему принадлежит рекорд результативности в в ХХI веке, и рад, что смог догнать и перегнать такую легенду! Безусловно, рекорды всегда приятны, но для меня самое важное — командный результат», — приводит слова Тюкавина Sports.ru.