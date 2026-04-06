Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Сможешь слева сыграть?» Сперцян — о звонке Клюйверта и предложении по «Барселоне»

«Сможешь слева сыграть?» Сперцян — о звонке Клюйверта и предложении по «Барселоне»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как общался с бывшим форвардом «Барселоны» Патриком Клюйвертом и о его предложении перейти в каталонский клуб.

«Нас связали, так получилось. Он как раз был в академии «Барселоны», сына смотрел или что-то такое было. И всё. Он спросил меня: «Как ты играешь, какая позиция в целом, как ситуация?» Все преподнесли это из серии: «Да, что он несёт?» И так далее. Потом уже думал, что лучше бы оставил у себя в семье всё это. И всё, мы поговорили и он спрашивает: «Сможешь ли ты слева сыграть?» Я говорю: «Где?» Клюйверт: «Ну, в «Барселоне». А я отвечаю: «В «Барселоне» я на любой позиции готов играть». Это как бы нормально. Вот. Потом он рассказал, что они не могут Нико Уильямса из «Атлетика» подписать, срочно ищут игрока, надо успевать. Я говорю: «Ну, да, я готов», он отвечает: «Хорошо, всё», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.

