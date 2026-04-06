Артига: место «Сочи» в таблице не отражает силы команды

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига оценил «Сочи», с которым его команде предстоит сыграть сегодня, 6 апреля, в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Сочи» обладает очень серьёзным составом, там хорошие футболисты с сильными качествами. Их место в таблице не отражает силы команды. Можно даже объяснить, почему они попали в такую ситуацию. Чемпионат России — это очень сложный турнир, и если попадёшь в какую‑то серию, то сложно выправить ситуацию. Но «Сочи» — сильный соперник, нам предстоит тяжёлый матч», — сказал Артига в эфире телеканала «Матч ТВ».