Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и «Реала» в борьбе за чемпионство в Ла Лиге

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и «Реала» в борьбе за чемпионство в Ла Лиге
Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и мадридского «Реала» на чемпионство в испанской Ла Лиге нынешнего сезона после 30 проведённых туров.

По полученным данным, вероятность того, что чемпионом станет «Барселона», составляет 92%. Вероятность победы «сливочных» оценивается в 8%.

После 30 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 69 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» (11 апреля), а подопечные Альваро Арбелоа в домашнем матче встретятся с «Жироной» (10 апреля).

