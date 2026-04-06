В «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта с Барко

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что красно-белые находятся в процессе продления контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко.

«Игрок очень важен для нас, в матче с «Локомотивом» вы это видели. Подписан ли новый контракт? Всё в процессе. Мы оптимистичны», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».

Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барко в € 14 млн.